39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 消化系统疾病 > 肠道疾病 > 炎症性肠病 > 正文
综合
问医生

炎症性肠病或引起心血管病，55岁以下风险更高！

消化科文章排行榜
2017-08-12医脉通
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：GUT最新研究发现，炎症性肠病将带来心血管疾病的发生风险，55岁以下的人群发生风险最高。

肠胃

　　根据最新研究，炎症性肠病（IBD）患者的缺血性心脏病、心血管疾病和外周动脉疾病事件的风险增加，这在55岁以下的人群中风险最高。相关内容在线发表于Gut上。

　　巴黎Sainte-Antoine医院Julien Kirchgesner博士通过电子邮件说：“IBD与全身性炎症相关，而全身性炎症与动脉粥样硬化相关，IBD患者中急性动脉事件风险的大小和独立驱动因素仍不清楚。”

　　调查中，Kirchgesner博士和同事们分析了法国医院2008年到2013年15岁以上IBD患者的出院数据。大约有98000例患有Crohn病（平均年龄40岁，女性57.7%），约112000例患有溃疡性结肠炎（平均年龄49岁，女性50.5%）。

　　对患者进行随访直至第一次急性动脉事件（平均随访3.4年），定义为与局部缺血性心脏病（包括心肌梗塞）、脑血管疾病（包括脑卒中）和外周动脉疾病（急性肠系膜缺血除外）有关的初步诊断或过程。

　　根据报告，随访期间发生了5554例急性动脉事件：57.2%与缺血性心脏病有关，30.9%与脑血管病有关，11.9%与外周动脉疾病有关。

　　Crohn病和溃疡性结肠炎患者的急性动脉事件发生风险在统计学上明显增加。年龄在15岁到54岁之间的Crohn患者风险最高。55岁后风险大小有所下降，但仍有统计学意义。

　　年龄在15岁至34岁之间的溃疡性结肠炎患者急性动脉事件风险最高，而年龄在55岁至74岁之间的患者的风险也有增加，但程度较轻。年龄在35岁到54岁之间的患者和75岁或以上的老年人风险没有增加。

　　与一般人群相比，所有动脉疾病组女性IBD患者的风险高于男性，尤其是Crohn患者中女性风险最高。

　　疾病活动与Crohn病患者急性动脉事件（HR，1.74）的风险增加有关。所有动脉疾病组的风险增加有统计学意义，外周动脉疾病的危险性最高。

　　疾病活动也与溃疡性结肠炎患者（HR，1.87）急性动脉事件的风险增加有关，但脑血管疾病事件的风险无统计学意义。

　　所有患者在IBD相关住院前后3个月急性动脉事件风险增加。

　　“为预防IBD相关全身性并发生，严格控制炎症是至关重要的，这一研究支持这一概念，”Kirchgesner博士说。“相关治疗，包括抗肿瘤坏死因子治疗，仍有待解决。”

　　纽约西奈山医院胃肠病学家Louis Cohen博士说：“早已确定，IBD患者静脉血栓性疾病的风险增加，但对动脉血栓形成的作用却没有定论。”

　　他在电子邮件中说：“这是一项精心设计的研究，其结果应受到IBD组织的重视。”

　　这项研究为IBD患者和医生提出了重要的问题。他补充说，对于患有静脉血栓疾病的 IBD患者，抗凝是标准治疗方法，并且一些临床医生认为出院后如果患者仍可能有血栓形成的风险，应继续抗凝治疗。

　　“如果其他大型数据库队列支持这项研究的结果，可想而知，IBD会被认为是心血管疾病的一个危险因素，”他说，“患者可能需要接受与其他高危人群相同的治疗，接受医疗预防（阿司匹林）以及积极改善心血管危险因素。”

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

心绞痛

溃疡性结肠炎阿司匹林

常见症状：皮肤苍白 出冷汗

并发症状：急性心力衰竭 急性心肌梗死

相关检查：体位 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定

推荐用药：血塞通泡腾片

血塞通泡腾片

活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板...[详细]

￥59购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号山东省立医院

推荐医生：李宜芳 主任医师李凌 主任医师彭朝权 主任医师

刘祥礼刘祥礼
向我提问

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

炎症性肠病 缺血性心脏病

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 老年人心律失常症状要关注什么？ 老年人心律失常症状要关注什么？

老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈