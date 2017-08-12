炎症性肠病或引起心血管病，55岁以下风险更高！

核心提示：GUT最新研究发现，炎症性肠病将带来心血管疾病的发生风险，55岁以下的人群发生风险最高。

根据最新研究，炎症性肠病（IBD）患者的缺血性心脏病、心血管疾病和外周动脉疾病事件的风险增加，这在55岁以下的人群中风险最高。相关内容在线发表于Gut上。

巴黎Sainte-Antoine医院Julien Kirchgesner博士通过电子邮件说：“IBD与全身性炎症相关，而全身性炎症与动脉粥样硬化相关，IBD患者中急性动脉事件风险的大小和独立驱动因素仍不清楚。”

调查中，Kirchgesner博士和同事们分析了法国医院2008年到2013年15岁以上IBD患者的出院数据。大约有98000例患有Crohn病（平均年龄40岁，女性57.7%），约112000例患有溃疡性结肠炎（平均年龄49岁，女性50.5%）。

对患者进行随访直至第一次急性动脉事件（平均随访3.4年），定义为与局部缺血性心脏病（包括心肌梗塞）、脑血管疾病（包括脑卒中）和外周动脉疾病（急性肠系膜缺血除外）有关的初步诊断或过程。

根据报告，随访期间发生了5554例急性动脉事件：57.2%与缺血性心脏病有关，30.9%与脑血管病有关，11.9%与外周动脉疾病有关。

Crohn病和溃疡性结肠炎患者的急性动脉事件发生风险在统计学上明显增加。年龄在15岁到54岁之间的Crohn患者风险最高。55岁后风险大小有所下降，但仍有统计学意义。

年龄在15岁至34岁之间的溃疡性结肠炎患者急性动脉事件风险最高，而年龄在55岁至74岁之间的患者的风险也有增加，但程度较轻。年龄在35岁到54岁之间的患者和75岁或以上的老年人风险没有增加。

与一般人群相比，所有动脉疾病组女性IBD患者的风险高于男性，尤其是Crohn患者中女性风险最高。

疾病活动与Crohn病患者急性动脉事件（HR，1.74）的风险增加有关。所有动脉疾病组的风险增加有统计学意义，外周动脉疾病的危险性最高。

疾病活动也与溃疡性结肠炎患者（HR，1.87）急性动脉事件的风险增加有关，但脑血管疾病事件的风险无统计学意义。

所有患者在IBD相关住院前后3个月急性动脉事件风险增加。

“为预防IBD相关全身性并发生，严格控制炎症是至关重要的，这一研究支持这一概念，”Kirchgesner博士说。“相关治疗，包括抗肿瘤坏死因子治疗，仍有待解决。”

纽约西奈山医院胃肠病学家Louis Cohen博士说：“早已确定，IBD患者静脉血栓性疾病的风险增加，但对动脉血栓形成的作用却没有定论。”

他在电子邮件中说：“这是一项精心设计的研究，其结果应受到IBD组织的重视。”

这项研究为IBD患者和医生提出了重要的问题。他补充说，对于患有静脉血栓疾病的 IBD患者，抗凝是标准治疗方法，并且一些临床医生认为出院后如果患者仍可能有血栓形成的风险，应继续抗凝治疗。

“如果其他大型数据库队列支持这项研究的结果，可想而知，IBD会被认为是心血管疾病的一个危险因素，”他说，“患者可能需要接受与其他高危人群相同的治疗，接受医疗预防（阿司匹林）以及积极改善心血管危险因素。”