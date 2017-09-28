运动疗法帮你解决便秘烦恼

核心提示：说个医院发生的事吧，有个朋友，是肛肠科的大夫，给一个肠癌的患者做手术，大夫把患者的肠道一打开，顿时刺鼻的臭味像烟雾弹一样扑来，虽然大家都戴着口罩，仍然被呛得受不了。原来，是肠道里的“垃圾”散发出来的气味。后来，参与手术的医生护士都在感叹：这样的人不得肠癌才怪呢。原来，这个患者以前就有顽固性便秘的毛病。

说个医院发生的事吧，有个朋友，是肛肠科的大夫，给一个肠癌的患者做手术，大夫把患者的肠道一打开，顿时刺鼻的臭味像烟雾弹一样扑来，虽然大家都戴着口罩，仍然被呛得受不了。原来，是肠道里的“垃圾”散发出来的气味。后来，参与手术的医生护士都在感叹：这样的人不得肠癌才怪呢。原来，这个患者以前就有顽固性便秘的毛病。

所以，后来在门诊上碰到便秘的患者，我都特别上心，会非常用心地提醒他们。

生活中处处留心皆学问，几年前我就跟着一个患者学了一套便秘医疗操。记得是一次看病的时候，有个患者跟我说，他坚持做了一种锻炼，后来便秘就好了。当时我很吃惊，人上了年纪后，由于肠蠕动功能降低，特别容易发生便秘，所以门诊上老年便秘的人特别多，而且很多人都非常顽固，这位患者就是这样。以前我给这位患者看别的病的时候，他就说，自己三天两头地出现便秘，解大便的时候要费九牛二虎之力，非常痛苦。他说，现在自己每天早上起床都要解一次大便，非常准时，便秘再也没出现过。

这位患者锻炼的方法我也留了下来，具体锻炼方法是：

屈腿运动：

平躺在床上，两腿同时举起，使大腿尽量贴近腹部，这样反复10次。

举腿运动：

两腿举起， 膝关节尽量伸直，然后慢慢放下，也反复做10次。

踏车运动：

双腿在半空中模仿骑自行车的动作，交替伸曲双腿，连续做2分钟。

患者跟我说了这个方法以后，我就在想这个方法为什么可以调理便秘，其实道理非常简单。老年人便秘多是因为长期缺乏运动，腹壁肌、膈肌、盆底肌和肠平滑肌等功能慢慢退化减弱，导致肌张力下降，胃肠蠕动减慢，排便动力不足。

而通过功能锻炼，则可以增强腹肌和提肛肌的肌力。同时，通过腹部的一起一伏，还可以刺激胃肠的血液循环，增强胃肠蠕动功能，活跃身心，加快肠道传输，减少粪便在肠道停留的时间，避免粪便硬结，使排便不尽感及肛门直肠梗阻感减轻，利于排便。

后来我在门诊出诊，问二便情况时，一听到患者说自己有便秘，或者大便干结的，我都会把这个方法推荐给他们。很多人反映，说效果特别好，有的患者锻炼三四天大便就恢复正常了。

排便即是排毒，如果粪便在肠道中停留时间过长，就会产生大量对人体有害的物质，被肠壁吸入后进入血液循环，损害人体健康。所以现在“排便”理念在老年人群众中特别受重视，俨然成了一种新的养生趋势。存在功能性便秘的朋友，先别急着吃药，不妨也试试这个便秘医疗操。我还是那句话，学会训练，药物减半，只要有好的运动疗法，就要不遗余力地亲自实践，千万不要拿自己的身体去充当药罐子。

作者介绍：

朱瑜琪，中国中医科学院眼科医院骨科主任，主任医师，教授，硕士生导师，眼科医院首届中青年名医。擅长脊柱、骨关节退行性疾病的中医特色诊治及脊柱微创外科技术，中医手法治疗骨伤及常见病特色鲜明；对髋、膝关节置换、人工髓核置换等复杂手术研究深入。主编专著4部、发表学术论文40余篇，发明专利10余项。