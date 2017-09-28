39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 消化系统疾病 > 便秘 > 便秘预防保健 > 正文
综合
问医生

运动疗法帮你解决便秘烦恼

消化科文章排行榜
2017-09-28网易
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：说个医院发生的事吧，有个朋友，是肛肠科的大夫，给一个肠癌的患者做手术，大夫把患者的肠道一打开，顿时刺鼻的臭味像烟雾弹一样扑来，虽然大家都戴着口罩，仍然被呛得受不了。原来，是肠道里的“垃圾”散发出来的气味。后来，参与手术的医生护士都在感叹：这样的人不得肠癌才怪呢。原来，这个患者以前就有顽固性便秘的毛病。

　　说个医院发生的事吧，有个朋友，是肛肠科的大夫，给一个肠癌的患者做手术，大夫把患者的肠道一打开，顿时刺鼻的臭味像烟雾弹一样扑来，虽然大家都戴着口罩，仍然被呛得受不了。原来，是肠道里的“垃圾”散发出来的气味。后来，参与手术的医生护士都在感叹：这样的人不得肠癌才怪呢。原来，这个患者以前就有顽固性便秘的毛病。

　　所以，后来在门诊上碰到便秘的患者，我都特别上心，会非常用心地提醒他们。

　　生活中处处留心皆学问，几年前我就跟着一个患者学了一套便秘医疗操。记得是一次看病的时候，有个患者跟我说，他坚持做了一种锻炼，后来便秘就好了。当时我很吃惊，人上了年纪后，由于肠蠕动功能降低，特别容易发生便秘，所以门诊上老年便秘的人特别多，而且很多人都非常顽固，这位患者就是这样。以前我给这位患者看别的病的时候，他就说，自己三天两头地出现便秘，解大便的时候要费九牛二虎之力，非常痛苦。他说，现在自己每天早上起床都要解一次大便，非常准时，便秘再也没出现过。

　　这位患者锻炼的方法我也留了下来，具体锻炼方法是：

　　屈腿运动：

　　平躺在床上，两腿同时举起，使大腿尽量贴近腹部，这样反复10次。

　　举腿运动：

　　两腿举起， 膝关节尽量伸直，然后慢慢放下，也反复做10次。

　　踏车运动：

　　双腿在半空中模仿骑自行车的动作，交替伸曲双腿，连续做2分钟。

　　患者跟我说了这个方法以后，我就在想这个方法为什么可以调理便秘，其实道理非常简单。老年人便秘多是因为长期缺乏运动，腹壁肌、膈肌、盆底肌和肠平滑肌等功能慢慢退化减弱，导致肌张力下降，胃肠蠕动减慢，排便动力不足。

　　而通过功能锻炼，则可以增强腹肌和提肛肌的肌力。同时，通过腹部的一起一伏，还可以刺激胃肠的血液循环，增强胃肠蠕动功能，活跃身心，加快肠道传输，减少粪便在肠道停留的时间，避免粪便硬结，使排便不尽感及肛门直肠梗阻感减轻，利于排便。

　　后来我在门诊出诊，问二便情况时，一听到患者说自己有便秘，或者大便干结的，我都会把这个方法推荐给他们。很多人反映，说效果特别好，有的患者锻炼三四天大便就恢复正常了。

　　排便即是排毒，如果粪便在肠道中停留时间过长，就会产生大量对人体有害的物质，被肠壁吸入后进入血液循环，损害人体健康。所以现在“排便”理念在老年人群众中特别受重视，俨然成了一种新的养生趋势。存在功能性便秘的朋友，先别急着吃药，不妨也试试这个便秘医疗操。我还是那句话，学会训练，药物减半，只要有好的运动疗法，就要不遗余力地亲自实践，千万不要拿自己的身体去充当药罐子。

　　作者介绍：

　　朱瑜琪，中国中医科学院眼科医院骨科主任，主任医师，教授，硕士生导师，眼科医院首届中青年名医。擅长脊柱、骨关节退行性疾病的中医特色诊治及脊柱微创外科技术，中医手法治疗骨伤及常见病特色鲜明；对髋、膝关节置换、人工髓核置换等复杂手术研究深入。主编专著4部、发表学术论文40余篇，发明专利10余项。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

便秘

枸橼酸他莫昔芬片肠癌

常见症状：排便困难 粪便硬结如羊粪状

并发症状：肝性脑病 肛裂

相关检查：便常规 直肠镜检查

推荐用药：四磨汤口服液

四磨汤口服液

顺气降逆，消积止痛。用于婴幼儿...[详细]

￥17.9购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：李春雨 主任医师杜荣云 主任医师陈胜良 主任医师

候爱巧候爱巧
向我提问

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

便秘 运动疗法

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

得了肺癌还能活多久得了肺癌还能活多久
子宫肌瘤怎么预防子宫肌瘤怎么预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 出现这5个信号可能是心脏病！ 出现这5个信号可能是心脏病！

心脏病有哪些信号？出现这5个症状，就要警惕心脏病了！…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈