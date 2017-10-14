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常便秘的人注意了！便秘会招来不少大病

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2017-10-14
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核心提示：大便在身体里超过一天会产生多种毒素，长期排便不畅会诱发多种疾病。美国近日又有一项新研究显示，饱受便秘困扰的人，容易发生肾脏病甚至肾衰竭，呼吁人们关注肠道健康。便秘的确是个“老大难”的话题。

　　受访专家：

　　中国医师协会消化医师分会副会长  姚树坤

　　大便在身体里超过一天会产生多种毒素，长期排便不畅会诱发多种疾病。美国近日又有一项新研究显示，饱受便秘困扰的人，容易发生肾脏病甚至肾衰竭，呼吁人们关注肠道健康。便秘的确是个“老大难”的话题，为此，记者采访到了中国医师协会消化医师分会副会长、中日医院副院长姚树坤，姚教授从事胃肠功能与动力疾病多年，他说要想消灭顽固的便秘，调整饮食和生活方式是关键。

　　便秘好比肠道堵车

　　便秘就好比是肠道堵车，主要表现为排便次数每周少于3次、粪便干硬、排便困难。排便困难包括排便费力、排便不尽感、需要辅助排便、排便阻塞感、排便肛门疼痛或烧灼感、排便时间长等症状。如果便秘持续6个月以上，就可以诊断为慢性便秘了。

　　临床上把便秘分为三类：1.器质性便秘，主要由痔、肛裂直肠脱垂等肠道、肛门疾病引起；2.消化系统以外的疾病引起的便秘，比如甲状腺功能减退糖尿病会影响胃肠道的功能，造成便秘；3.功能性便秘，是指排除器质性疾病和其他系统慢性病的便秘。三种便秘类型中，功能性便秘所占比例最高。生活中，饱受便秘困扰的人不在少数。姚树坤给出了这样一组数据：我国成人慢性便秘的患病率为4%~6%，并随年龄增长而升高，60岁以上人群可高达22%；女性患病率高于男性，男女患病率之比为1：1.22~1：4.56。“通过临床观察，我把便秘患者分为了干硬型与黏腻型两种。”姚树坤进一步解释，前者主要表现为大便干燥，呈硬块或小硬球状，像羊粪蛋，排便费力；后者主要表现为没有便意或有便意排不出来，还常有排不尽的感觉，而且大便黏腻不成形，经常粘马桶。

　　慢性便秘引发诸多疾病

　　人的身体是一个整体，慢性便秘会引发诸多问题。

　　影响生活质量。便秘的人，经常有腹胀、老放屁、肚子不舒服的感觉，在厕所蹲了好久却怎么都解不出来。严重的甚至得借助手法、灌肠辅助排便。长此以往，不仅要承受身体上的痛苦，还增加了紧张、焦虑的心理负担。

　　肠道受累。肠道主要负责体内的脏活累活，一旦发生堵塞，大便长期滞留肠道内，其中的毒素会持续刺激肠粘膜，容易引发各种肛肠疾病。

　　诱发其他不适或疾病。由于体内的代谢废物和毒素会被再次吸收，长期便秘还会出现皮肤痤疮口臭、肥胖、精神萎靡等问题，严重时甚至会诱发大肠癌、直肠癌。需要提醒的是，很多便秘的人都有用力排便的习惯，但这对于合并高血压、冠心病的人来说可能是致命的，因为排便时用力，血压会比平常高，机体的耗氧量增加，容易发生心绞痛、心肌梗塞、卒中、猝死等意外。

　　胡乱吃药雪上加霜。对慢性便秘患者来说，烦恼和痛苦就像粘在手上的牛皮糖，想尽办法也总甩不掉。为了速战速决，就开始滥用泻药；还有人经常服用具有通便作用的中药、中成药、润肠茶，这些“通便剂”大都含有泻药，如大黄、番泻叶、芦荟等含蒽醌类物质的成分。滥用泻药和“通便剂”不仅缓解不了便秘，还会雪上加霜，发展成顽固性、难治性便秘，进而诱发结肠黑变病、结肠息肉等，增加癌变风险。

　　不良生活方式诱发便秘

　　姚树坤认为，便秘患病率呈上升趋势，与现代生活方式的改变密不可分。“比如我前面提到的黏腻型便秘就是近年才出现的，它与饮食过于高蛋白、高脂肪化，缺少纤维素，以及缺少锻炼有关。”

　　饮食结构改变。随着生活条件改善，国人饮食结构发生改变，高蛋白、高脂肪膳食（比如肉、蛋、奶等）、辛辣刺激（比如辣椒、胡椒、芥末等）、熏烤油炸食物、干炒食物（比如炒花生、炒瓜子、炒干果等）摄入增加，让胃肠不堪重负，造成便秘。当然，并不是说只要一吃上述食物就会便秘，主要取决于吃的量、频率和持续时间。另外，膳食过于精细、缺少纤维素以及饮水过少也是便秘诱因。

　　长期精神紧张。现代生活紧随发展的节奏，一天比一天过得快，工作越干越多，难度也越来越大，人们被裹挟在紧张运转的社会机器中，精神压力很大。而长期处于这种疲劳状态，使得交感神经兴奋，抑制了胃肠道蠕动，造成肠道传输缓慢，久而久之导致便秘。

　　运动和体力活动过少。现代人长期久坐，缺乏适量运动，胃肠少了外来刺激，蠕动功能相应就会减弱，时间长了便秘也就跟着来了。

　　调整生活是治疗的根本

　　便秘难解决，往往是因为患者没有从根本上调节生活，只是自觉做得还不错，实际上措施流于表面，难以触及根本。姚树坤认为，要想从根本解决这个“老大难”的问题，调整饮食和生活方式是关键，他给出了四点建议：

　　第一，饮食疗法是根基。1.以五谷杂粮为主，多吃粗粮，如糙米、全麦、玉米、红薯等。2.喝一些养生粥，小米最好，可以加红薯、山药，黏腻型便秘可加薏米，容易上火的人可加红小豆。3.注意“二多二限四禁忌”原则：多吃蔬菜、水果；限量吃肉类、禽蛋类等高蛋白、高脂肪食物；忌辛辣、干炒、油炸、烧烤的食物。姚树坤特别提醒，饮食调节应长期坚持，因为便秘缓解后，如果又恢复到原来不健康的饮食习惯，还会再复发。

　　第二，及时调整不良心态。平时多乐一乐，不仅有助缓解焦虑的情绪，还有利于改善胃肠功能。美国肠道学专家坎仑曾给出一个简单的方法——大笑，大笑时可震动肚皮，对肠子有按摩作用，能帮助消化，缓解便秘。

　　第三，常做舒缓运动。便秘的人运动要缓，不能过于剧烈。因为，运动量大时出汗较多，若不能及时补充水分，反而会加重便秘。建议多做散步、慢跑、瑜伽等舒缓一些的运动。

　　第四，养成自己的排便习惯。每天定时排便，久了会形成条件反射，到了时间就会产生便意，胃肠道也会出现推进性的蠕动。推荐一个排便流程供大家学习：排便前可进行5~10分钟的“深慢呼吸锻炼”，把呼吸调整到每分钟10~12次，最好是腹式呼吸，这样做能促进胃肠蠕动。同时，排便过程中要张口深慢呼吸，利于肛门放松。

　　坚持良好的生活方式，就能改善一般便秘患者的症状。对于比较严重的便秘，要在饮食调节的基础上，同时遵医嘱服用相应的药物。产生疗效后，可以在医生的指导下逐渐减少药量至停药，再靠饮食调整来维持长期疗效。

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