小心！老喝咖啡和茶易得反流病

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2017-09-16医脉通
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核心提示：研究发现，与质子泵抑制剂（PPI）治疗相比，主要以植物为主的地中海式饮食以及碱性水对咽喉反流（LPR）症状有明显改善。

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　　根据9月7日发表于JAMA Otolaryngology–Head&Neck Surgery上的研究内容，与质子泵抑制剂（PPI）治疗相比，主要以植物为主的地中海式饮食以及碱性水对咽喉反流（LPR）症状有明显改善。

　　“这项研究表明，补充碱性水和地中海式饮食，不使用PPI也可有效控制症状，”纽约医学院Craig H.Zalvan博士及同事表示。“这种以饮食为基础的方法，其他好处包括降低心血管疾病、糖尿病中风和癌症风险以及改善这些疾病的控制，避免药物相互作用或并发症的风险。”

　　研究者回顾性分析不同时间接受不同LPR治疗方法的两组病历。一组为85例患者（2010年到2012年，平均年龄为60岁），使用埃索美拉唑每日两次或兰索拉唑每日一次。他们还遵循标准的反流预防措施，包括避免咖啡、茶、巧克力苏打水、酒精和油腻、油炸、和辛辣的食物。

　　另一组，99名患者（2013至2015岁之间）平均年龄为57岁，除了标准的反流预防措施外，还接受碱性水和地中海式饮食（水pH＞8）。患者潜在的合并症混杂因素，如咳嗽、神经病理性疼痛史或发音障碍被排除。

　　经过6周的治疗后，研究人员比较了两组RSI指标（Reflux Symptom Index）的变化。在那些服用质子泵抑制剂的患者中，有54.1%的患者RSI至少降低6分，这是被认为有临床意义的最小改善。整个组平均减少27.2%。

　　同时，接受碱性水和饮食的人中，有62.6%的人RSI有了明显的改善（组间差异为8.05，95%可信区间，-5.74-22.76）。该组的RSI平均降低了39.8%（组间差异，12.1；95%CI，1.53-22.68）。

　　然而，当RSI被视为连续变量时，两组之间RSI的平均变化没有显著差异（5.92比7.05；平均差异，1.12；95%CI，-1-3.24）。

　　两组患者有不同的症状，如咳嗽、吞咽困难、发音困难，但目前不能分析这些差异的统计学意义。这是作者未来的研究目标。

　　作者承认，LPR诊断测试中缺乏黄金标准，很难比较研究结果。此外，回顾性研究设计带有多重潜在偏倚，有些双诊断患者可能通过参与者标准，并增加了混杂因素。作者也不能具体地将症状的改善与碱性水或饮食独立联系起来。

　　芝加哥大学Robert T. Kavitt博士在相关社论中表示，治疗LPR是有争议的，美国胃肠病协会建议没有典型症状的患者避免PPI的使用，而美国耳鼻咽喉头颈外科手术学会指南建议大多数患者服用PPI每日两次至少6个月。

　　Kavitt博士说：“鉴于指南的冲突，以及医学疗法在LPR的治疗作用中有限的数据，为患者提供附加选择是很重要的。”

　　虽然质子泵抑制剂是最有效的药物治疗方法，不良反应可能是持续治疗的障碍。作者引用过去的研究发现，40%到80%的人不应该接受PPI处方。尽管如此，这项研究的发现是耐人寻味的，如果这些发现得到证实，未来的治疗模式可能出现变化。

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