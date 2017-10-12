秋天易肠燥 吃五种食物可迅速缓解便秘

核心提示： 入秋之后，人身上容易出现三燥，分别是肺燥、肠燥和皮肤燥。中医认为，“燥”是秋季的主气，初秋时节，夏季的高温尚未退却，再加上天晴少雨、气候干燥，此时容易感染的燥邪为温燥，主要伤阴，使人出现口干、唇干、咽干及大便干结、皮肤干裂等症状。特别是肠燥很容易引起便秘，造成身体不适。那么除了滋阴，有没有哪些食物可以迅速缓解便秘症状呢？

秋季，长期便秘或腹胀不仅痛苦，也很容易引起一些健康和皮肤问题。这也是现今人们对饮食中的高纤维食物越来越重视的原因。印度健康专家马达夫指出，每天只需要摄入26克的纤维，就可以清洁你的肠胃系统，缓解便秘症状。下面跟着39饮食编辑一起来了解这些神奇的食物吧。

五谷杂粮

像麦片、麸皮、糙米等食物中就含有丰富的膳食纤维。虽然它们的口感并不好，但对于你的身体而言是可以起到积极作用的。早餐吃些全谷物食品，简单又方便，可以迅速满足身体对纤维素的需求。

豆类

豆类富含膳食纤维，美国《食欲》杂志刊登的一项研究发现，豆类有助于打造一个健康的消化系统。参试者每天吃113克鹰嘴豆，12周之后，其排便更规律，消化系统也更健康。另外，多吃豌豆、鹰嘴豆和芸豆等，还可以帮助减少血液中“坏”的胆固醇含量，降低心脏病风险。

胡萝卜

生吃胡萝卜可以帮助消化，将其做成蔬果沙拉也是不错的选择。如果想吃煮熟的胡萝卜，好处是更能养胃润燥，坏处是会损失部分维生素和纤维素。因此，水煮胡萝卜一定要注意好时间，不可煮太久。

苹果

“每天一苹果，医生远离我。”这句话是有科学道理的。苹果是一种富含纤维素的水果，可以有效避免大便秘结。另外，苹果中的维生素C含量也很多，不但能保护心血管，还能让你的皮肤水润光泽。

梨

梨是纤维素含量最 高的水果之一，在风干物燥的秋季更能起到滋润的效果。生吃梨能明显缓解声音暗哑及便秘症状，促进人体内致癌物质的大量排出。而把梨蒸熟则可以起到止咳祛痰的效果。秋天每周吃三四个梨，可以有效地净化系统，使你的肠胃更“轻便”。