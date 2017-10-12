秋天吃红薯强身明目预防便秘

2017-10-12 来源：生命时报

核心提示： 由于甘薯的膳食纤维含量较高，能促进消化道功能的健康和保持规律性，从而预防便秘降低结肠癌的发病率。甘薯含有大量的维生素C和β胡萝卜素，这种强效的营养元素组合能提升免疫功能。

甘薯（红薯）的营养价值超乎想象。根据美国农业部国家营养数据库的统计结果，一个中等大小的甘薯能满足人体每日对维生素A需求量的400%，对维生素C需求量的37%，对维生素B6需求量的16%，对钾元素需求量的15%，对锰元素需求量的28%，同时它还含有大量的膳食纤维。尤其在秋天吃，营养价值和口感更好。据美国《医学快报》最 新报道，多吃红薯还有以下6个好处：

稳定血压。增加钾的摄入量对于降低血压至关重要。据美国国家健康与营养调查，只有不到2%的美国成年人达到了每日摄入4700毫克钾的标准。一个中等大小的甘薯能提供约542毫克的钾元素。

预防便秘，有助消化。由于甘薯的膳食纤维含量较高，能促进消化道功能的健康和保持规律性，从而预防便秘降低结肠癌的发病率。

提高生育能力。哈佛医学院出版的《哈佛医学资讯》指出，对于育龄妇女来说，甘薯含有的植物性铁元素能提高生育能力。

增强免疫力。甘薯含有大量的维生素C和β胡萝卜素，这种强效的营养元素组合能提升免疫功能。

减轻炎症。胆碱是甘薯所含有的一种重要营养元素，它有利于脂肪的吸收，减轻慢性炎症。

保护视力。杜克大学的眼科专家吉尔·库里博士认为，甘薯所含有的其他抗氧化剂（如维生素C和维生素E）能促进眼睛健康，防止退行性损伤。

在购买甘薯时，要避免购买表皮柔软和有皱纹、裂缝、软坑的甘薯。把它储存在阴凉干燥的地方，最多能储存3~5周。